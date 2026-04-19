        Haberler Bilgi Magazin Teşkilat bugün var mı, neden yok? Teşkilat bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan 2026 TRT 1 yayın akışı

        Teşkilat bugün var mı, neden yok? Teşkilat bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

        Teşkilat izleyicileri bu akşam ekran başına geçmeden önce aynı sorunun cevabını arıyor: Yeni bölüm yayınlanacak mı? Son dönemde yaşanan üzücü olayların ardından televizyon kanallarının içerik akışını yeniden düzenlemesi Teşkilat dizisi yeni bölüm tarihi araştırmalarını yoğunlaştırdı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana döneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Teşkilat dizisi bu hafta var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? İşte 19 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışı ile "Teşkilat 178. yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 12:38 Güncelleme:
        Teşkilat için izleyicilerin merakı sürüyor. Her hafta düzenli olarak ekranlara gelen dizinin yeni bölümünün bu hafta TRT 1 yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Bu gelişme sonrası "Yeni bölüm neden yayınlanmadı, dizi ne zaman geri dönecek?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Yayın planındaki değişikliğin nedeni ve yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar ise araştırılmaya devam ediyor. İşte bilgiler...

        TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

        Hafta içinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen ülkemizi derinden sarsan okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

        Teşkilat dizisinin de bu nedenle bu hafta ekrana gelmesi beklenmiyor. Yayın akışında ise o saatlerde Çin Seddi filmi bulunuyor.

        TEŞKİLAT 177. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Davut, kurduğu büyük tuzakla hem Uzay’ın kaçırılmasını sağlar hem de kendisi üzerindeki şüphelerin önüne geçer. Altay ve ekip, Uzay’ı kaçıranların peşine düşerler fakat durum göründüğünden daha da tehlikelidir. Korkut, nihayet Sultan’ın güvenini tamamen kazanmıştır.

        Fakat Sultan, Bahar’ın kimliğinin peşini bırakmaz. Korkut, Sultan’ın planlarını karargâha bildirirken Sultan da Korkut’un arkasından iş çevirmektedir. Hem Uzay hem de ekip, düşmanın neyin peşinde olduğunu tahmin etmişlerdir.

        Altay, Uzay’la alakalı her ipucunun peşindeyken Uzay da Rutkay ve adamlarına karşı direnir. Düşmanın amacına ulaşmasını engellemek isteyen Uzay, bunun için hayatını riske atarak ölümü göze alır.

        19 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Yedi Numara

        06:50 Beni Böyle Sev

        09:30 Diriliş Ertuğrul

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Yaşam Başka Yerde

        13:30 Cennetin Çocukları

        15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

        17:20 Rafadan Tayfa

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Çin Seddi

        21:45 3'te 3

        22:45 Sinema

        00:25 3'te 3

        01:25 Cennetin Çocukları

        03:40 Yaşam Başka Yerde

        04:00 Diriliş Ertuğrul

