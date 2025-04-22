'Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı'dan, Aybüke Pusat açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan 2 Nisan ekonomik boykot çağrısıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bu nedenle TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Timur Savcı; "Bizim son dakika haberimiz oldu. Hatta bu mevzuyu doğru yönetmek lâzım diye Aybüke de ofisteydi. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi, oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu, 'boykot yapın, bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler. 'Biz Aybüke Pusat ile bir daha çalışmayacağız' gibi bir açıklama yapmadık. O yüzden insanların algısı yanlış yerde" ifadelerini kullandı.

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"TRT SÖZLEŞMELERİ, ÖZEL SÖZLEŞMELERDİR"

Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT’ye iş yapıyorsanız, "TRT bir devlet kanalı, 'olumlu ya da olumsuz, kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın" diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar; bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir. Önceden bunu kabul ediyorsanız, imza atar ve çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok.

"AYBÜKE İLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Timur Savcı, Aslı Şafak’ın, "Aybüke Pusat'a başka bir dizide rol verir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bizim Aybüke ile sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke’nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik. Aybüke de bizim yıllardır çalıştığımız. Daha önce 'Söz' adlı dizimizde de çalıştığımız gayet başarılı iyi bir oyuncu. Hâlâ görüşüyoruz, hâlâ ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu yaratıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT’nin doğal olarak tercihi ve buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok.