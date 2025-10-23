Tesla'nın kârında düşüş

Tesla, 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 62 sent olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 39 sente indi.

Tesla'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, kârı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TESLİMAT SAYILARINDA ARTIŞ

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta 447 bin 450 otomobilin üretimini yaparken, 497 bin 99 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 azalırken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 7 artış kaydetti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte küresel çapta rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.