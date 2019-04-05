Bizim babayiğitlerden “yerli ve milli” otomobil konusunda fazlaca bir ses seda çıkmazken, en sesli sedalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Tesla, son çeyrekte yine ciddi çuvalladı. Markanın teslimatlarında analistlerin beklediğinden de büyük bir düşüş meydana geldi.

Piyasa uzmanları Tesla’nın iddiasının aksine geçtiğimiz çeyrekte en fazla 73 bin 500 araç teslimatı yapabileceğini söylemişlerdi. Yanıldılar.

Markanın yılın ilk üç ayında müşterilerine verebildiği araç sayısı 63 binde kaldı.

HİSSELERİ YÜZDE 8 ORANINDA ERİDİ

Model 3’ten bir önceki dönemde 63 bin olan teslimat 50 bin 900’e, daha pahalı olan Model S ve Model X’ten ise bir önceki çeyrekte 27 bin 600 adet teslimat yapılırken, bu çeyrekte sadece 12 bin adeti müşteriye verilebildi.

Toplam gerileme yüzde 31’i buldu. Tabii şirketin hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.

Bu sonuçların ilk çeyrek karlılığını olumsuz yansıyacağını açıklayan Tesla, yıl sonuna kadar ise 360 bin ile 400 bin arasında araç satışına imza atmayı hedefliyor.