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Şirketten yapılan açıklamada 2021 Ocak ayında teslimlerin başlayacağı projede yüzde 10 peşin, yüzde 20 indirim ve yüzde 0.74 vade oranı ile başlatılan kampanyada, ödemelerin konut tesliminden 1 yıl sonra başlayacağı belirtildi.

Peşinat oranı ve indirimin yanı sıra, kalan tutarın yüzde 45’i, teslim tarihi olan önümüzdeki ocak ayında, geriye kalan yüzde 45’lik tutarın ise teslimden 1 yıl sonra; yani 2022’nin ocak ayında ödeneceği açıklandı

Toplam 4 bloktan meydana gelen projede, büyüklükleri 105 m² ile 665 m² arasında değişen, 2+1’den 5+2 penthouse’lara kadar farklı tipte 169 konut bulunuyor.

Karma konseptten oluşan Nevbahar Üsküdar projesiyle iç içe konumlanan Nevçarşı, 120 mağaza, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranlar, sinema salonları, festival, konser, söyleşi ve özel gösterimlerin yapılacağı bir etkinlik alanı olarak dikkat çekiyor