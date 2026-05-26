Teşrik tekbiri nedir, farz mı? Teşrik tekbiri ne zaman, neden ve nasıl getirilir?
Kurban Bayramı ile birlikte milyonlarca Müslüman tarafından getirilen teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bayram namazı öncesinde ve farz namazların ardından okunan bu tekbirlerin hükmü, anlamı ve hangi günlerde getirildiği araştırılıyor. "Teşrik tekbiri nedir, farz mı, vacip mi?" soruları yoğun şekilde sorgulanırken, tekbirlerin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı da merak konusu oldu. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl getirilir ve kaç gün sürer? İşte teşrik tekbirleri hakkında merak edilen detaylar…
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR, BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484)
TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU
“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir alınır. Buna “TeşrikTekbiri” denir.
Anlamı şöyle: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?
TEŞRİK TEKBİRİNİ KİMLER GETİRİR, KADINLAR GETİREBİLİR Mİ?
Teşrik tekbirleri kendisine namaz farz olan kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Kurban kesen,
Kurban kesmeyen,
Namazını cemaatle kılan,
Namazını yalnız kılan,
Yolcu (seferi) olan ya da olmayan kadın erkek herkes teşrik tekbirlerini getirmelidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir.