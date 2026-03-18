Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Testo Taylan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sanal medyada 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. Kocaeli'de, Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli dün tutuklanırken, T.Ö.D. ise bugün tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

        Yapılan incelemelerde; 'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

        KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

        Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

        "KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen içerik üreticisi Y.H. ve U.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        JASAT, Diyarbakır'da işlenen cinayeti sigara izmaritinden aydınlattı

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçen yıl Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı. (DHA)   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
