Tete'nin menajerinden ayrılık açıklaması
Galatasaray'da forma giyen Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başında Galatasaray'a katılan Tete, sarı kırmızılı forma ile toplamda 32 maça çıkarken, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi
Galatasaray'da forma giyen Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, oyuncusunun Palmerias'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı ve böyle bir transferin mümkün olmadığını açıkladı.
Tete'nin Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğinin altını çizen Bueno, 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini aktardı.