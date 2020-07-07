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Tetra Pak, İran ve Türkiye faaliyetlerini birleştirdi

Tetra Pak, İran ve Türkiye faaliyetlerini birleştirerek Türkiye’den yönetme kararı aldı. Tetra Pak’ın Türkiye ve İran Genel Müdürlüğü görevine, şirkette uzun bir geçmişe sahip olan Konstantin Kolesnik getirildi. Tetra Pak bünyesinde değişik ülkelerde birçok görevde bulunan Kolesnik, yeni görevini İstanbul’dan sürdürecek.

tetra pak izmir fabrika
HABERTURK.COM

Tetra Pak, İran ve Türkiye faaliyetlerini birleştirerek Türkiye’den yönetme kararı aldı. Tetra Pak’ın Türkiye ve İran Genel Müdürlüğü görevine, şirkette uzun bir geçmişe sahip olan Konstantin Kolesnik getirildi. Tetra Pak bünyesinde değişik ülkelerde birçok görevde bulunan Kolesnik, yeni görevini İstanbul’dan sürdürecek.

Tetra Pak'ta 20 yıllık bir deneyime sahip olan Konstantin Kolesnik, son olarak 2016 yılından bu yana Tetra Pak Mısır Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kolesnik, kariyerine 2000 yılında Tetra Pak'ta başladı. 2014 yılında Tetra Pak İran Genel Müdürü olan Konstantin Kolesnik; öncesinde Tetra Pak İran Satış Direktörü, Tetra Pak Ukrayna Ticari Direktörü, Tetra Pak Rusya Müşteri Direktörü ve Tetra Pak Rusya Batı Sibirya Bölge Direktörü pozisyonlarında görev yaptı.

Tetra Pak’taki kariyerine 1995 yılında başlayan ve 2014 yılından bu yana Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Nejat Çalışkan’ın ise Tetra Pak Vietnam Genel Müdürü olarak göreve başladığı belirtildi.

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