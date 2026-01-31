Tevhid nedir, ne anlama gelir? Kısaca Kelime-i Tevhid anlamı ve yazılışı

Tevhid nedir?

Tevhid; Arapça “vahhede” kökünden gelir ve “birlemek, tek kabul etmek” anlamı taşır. Dinî açıdan tevhid, Allah’ın:

Tek yaratıcı olduğunu,

Tek ilah olduğunu,

Eşi, benzeri, ortağı bulunmadığını,

Hükmün ve mutlak otoritenin yalnız Allah’a ait olduğunu,

kabul etmektir.

Bu yönüyle tevhid sadece “Allah vardır” demek değil; Allah’ı tek ilah kabul edip hayatı da bu imana göre anlamlandırmaktır. İslam inancında tevhid, imanın omurgası sayılır ve diğer ibadetlerin anlamı da bu temel üzerinde şekillenir.

Tevhid inancı neden bu kadar önemlidir?

Tevhid, İslam’da “imanın özü” olarak görülür. Çünkü İslam’a göre insanın yaratılış amacı, Allah’a kulluktur ve kulluğun sağlıklı olması için yönelişin “tek” olması gerekir. Tevhid, bu yönelişi netleştirir:

İbadetin kime yapılacağı,

Duanın kimden isteneceği,

Güvenin ve teslimiyetin kime yöneltileceği

tevhid anlayışıyla belirginleşir.

Bu nedenle tevhid, yalnızca teorik bir inanç cümlesi değil; kişinin ibadet pratiğini, ahlakını, hayata bakışını ve önceliklerini etkileyen temel ilkedir. Kelime-i Tevhid nedir? Kelime-i Tevhid, tevhid inancını en özlü biçimde ifade eden cümledir. Müslüman olmanın ve İslam’ın temel mesajının kısa bir özetidir. Kelime-i Tevhid’in yazılışı Arapça yazılışı: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ Latin harfleriyle okunuşu (yaygın): Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün resûlullâh. Kelime-i Tevhid’in anlamı “Allah’tan başka ilah yoktur; Muhammed Allah’ın resulüdür.” Bu cümle iki ana mesaj taşır: “Lâ ilâhe illallâh”: Allah’tan başka ilah yoktur. Bu ifade, ibadet edilmeye layık tek varlığın Allah olduğunu bildirir. “İlah” kelimesi sadece “tanrı” anlamına değil; aynı zamanda mutlak itaat, sığınılacak merci, hüküm koyucu gibi anlamlara da işaret eder. Bu yüzden cümle, insanın kalbinde ve hayatında “en üst otoritenin” kim olduğunu ilan eder. “Muhammedün resûlullâh”: Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir. Bu kısım ise Allah’ın mesajının insanlığa nasıl ulaştığını ve dinin nasıl yaşanacağını gösteren rehberliği vurgular. Yani sadece Allah’ı tek ilah bilmek yetmez; bu imanın nasıl yaşanacağını da peygamberin rehberliğinde kabul etmek gerekir.

Kelime-i Tevhid ile Kelime-i Şehadet aynı mı? Günlük kullanımda sık karıştırılır. Aralarında yakınlık olsa da yaygın tanımla farklıdır: Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün resûlullâh.” Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.” Kelime-i Şehadet’te “şahitlik” vurgusu daha belirgindir. Kelime-i Tevhid ise tevhidin özünü daha kısa bir kalıpla ifade eder. Tevhid sadece söz mü, yaşam biçimi mi? Tevhid, sadece dil ile söylenen bir cümle olarak kalırsa eksik anlaşılmış olur. İslam düşüncesinde tevhid: Kalple tasdik (inanmak), Dille ikrar (söylemek), Amelle göstermek (yaşamak) boyutlarına sahip bir bütündür. Bu yüzden tevhid inancı; kulun Allah’a güvenmesini, yalnız O’na yönelmesini, ibadetlerini samimi biçimde yerine getirmesini ve hayatında değerler sistemini buna göre kurmasını hedefler.