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        Haberler Dünya Texas'ta şiddetli yağış ve fırtına can aldı!

        Texas'ta şiddetli yağış ve fırtına can aldı!

        ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:38
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        ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

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        ABD medyası, eyalete bağlı Houston kentindeki yüksek binaların camlarının kırıldığını, ağaçların devrildiğini ve enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

         

         

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        Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "2 kişinin üzerine ağaç düştü. Bir kişi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli değil." bilgisini paylaştı.

         

         

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        Kent merkezinde kargaşa yaşandığını anlatan Whitmire, bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

         

         

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        Houston'daki okulların bugün eğitime ara verdiği, sel tehlikesinden endişe edildiği bildirildi.

         

         

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        Bu arada, saatte 160 kilometre hızla esen fırtınanın süratinin, 2008'de 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Texas
        #fırtına
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