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        Haberler Magazin 'Tezgah'ı Alaçatı'da açtılar

        'Tezgah'ı Alaçatı'da açtılar

        Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik'le beraber üstlendiği 'Tezgah' filminin açık hava galası, Alaçatı Tarla'da gerçekleşti. Gösterime katılan oyuncular filmi ilk kez seyirciyle beraber izlemenin heyecanını yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:44
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        Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Tezgah' adlı sinema filmi, gösterime 4 Ekim’de girecek.

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        Film, vizyon öncesi ilk kez dün akşam Alaçatı Tarla’da gerçekleşen açık hava galasıyla sinemaseverlerle buluştu.

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        Tezgah'ın oyuncularının hazır bulunduğu gösterimde Murat Boz, Sarp Apak - Bengi Apak, Beyza Şekerci - Engin Hepileri, Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal, Barış Falay, Melisa Doğu, Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadılar.

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        Gösterim sonrasında gerçekleşen partide tüm ekip filmin ilk kez izleyicilerle buluşmasını kutladı.

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        Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim - komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.

        #Erkan Kolçak Köstendil
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