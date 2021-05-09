TFF 1.Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi ve gözler son haftaya çevrildi. İşte TFF 1.Lig puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
TFF 1. LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TFF 1. LİG 34. HAFTA MAÇLARI
Akhisarspor 1-1 Ümraniyespor
Boluspor 3-0 Eskişehirspor
18:00 Altay-Bandırmaspor (Maç oynanıyor)
18:00 Balıkesirspor-Altınordu (Maç oynanıyor)
18:00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Maç oynanıyor)
18:00 Ankaraspor-İstanbulspor (Maç oynanıyor)
20:30 Adanaspor-Samsunspor
20:30 Tuzlaspor-Giresunspor
20:30 Menemenspor-Adana Demirspor
TFF 1. LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (30 NİSAN)
YORUMLAR