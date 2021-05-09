Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. Lig
ABONE OL

TFF 1.Lig puan durumu 9 Mayıs! 34. hafta TFF 1.Lig maç sonuçları! Süper Lig'e kimler çıkacak? Playoff kalanlar

TFF 1.Lig'de heyecan bugün aynı saatte oynanan 7 maçla sona eriyor. Ligde Süper Lig'e çıkacak 2 takımın ve play-off hattına girecek son takımın belli olması için her şey sona bu haftaya kalmıştı. İşte 9 Mayıs Nisan TFF 1.Lig puan durumu, maç sonuçları ve haftanın fikstürü...

TFF 1.Lig puan durumu 9 Mayıs! 34. hafta TFF 1.Lig maç sonuçları! Süper Lig'e kimler çıkacak? Playoff kalanlar

TFF 1.Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi ve gözler son haftaya çevrildi. İşte TFF 1.Lig puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

TFF 1. LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TFF 1. LİG 34. HAFTA MAÇLARI

Akhisarspor 1-1 Ümraniyespor

Boluspor 3-0 Eskişehirspor

18:00 Altay-Bandırmaspor (Maç oynanıyor)

18:00 Balıkesirspor-Altınordu (Maç oynanıyor)

18:00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Maç oynanıyor)

18:00 Ankaraspor-İstanbulspor (Maç oynanıyor)

20:30 Adanaspor-Samsunspor

20:30 Tuzlaspor-Giresunspor

20:30 Menemenspor-Adana Demirspor

TFF 1. LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (30 NİSAN)

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarlarından Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yorumu
FUTBOL"O anda işler tamamen değişti"
Fenerbahçe'de büyük sevinç
FUTBOLAnkara'da büyük sevinç!
"Cüneyt Çakır'ın ölümcül kararları..." Galatasaray - Beşiktaş maçının yazar yorumları!
FUTBOL"İki haftada her şey olur!"
Ali Koç'tan önemli açıklamalar
FUTBOLAli Koç'tan önemli açıklamalar
Fatih Terim'in kumarı tuttu!
FUTBOLFatih Terim'in kumarı tuttu!
İbrahim Yıldız: 3 takımın da şampiyonluk şansı var
FUTBOL"3 takımın da şampiyonluk şansı var"
Metin Sipahioğlu: Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz...
FUTBOL"Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz"
Beşiktaş inanıyor: 'Avantaj hala bizde'
FUTBOLBeşiktaş inanıyor: 'Avantaj hala bizde'
Beşiktaş, Karagümrük hazırlıklarına başladı
FUTBOLAboubakar yok, N’Koudou düz koşu yaptı
Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı
FUTBOLBoluspor'da 5 ayrılık