TFF 3. Lig'de görünüm

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Formül Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-4
Nevşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 3-3
Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor: 1-0
Sancaktepe-Artvin Hopaspor: 0-2
Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi: 6-0
Elazığspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Hendekspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Hacettepe-Bayrampaşa: 3-2
68 Aksaray Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-1
Kuşadasıspor-İskenderunspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK: 2-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor: 1-3
Bitexen Düzcespor-Çarşambaspor: 2-1
3. Grup:
Criptoswaps Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-3
Mardin 1969-Çankaya FK: 1-2
Orduspor 1967-Ceyhanspor: 8-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karşıyaka: 4-7
İçel İdmanyurdu-Modafen: 2-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2
Kardemir Karabükspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-6
Belediye Derincespor-Fethiyespor: 1-1
Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 5-1
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