TFF, Atilla Karaoğlan'ın görevini duyurmadı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Avrupa maçında görevlendirildi.

Dev maçta yaptığı müdahalelerle iki takım tarafından da eleştirilen Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak olan Legia Varşova - Dinamo Minsk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, eleştirilerin odağında yer alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı.