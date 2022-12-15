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TFF Başkanı Büyükekşi: Hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz

Markalar dünyası ile spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Brand & Sport Summit 2022'ye katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirecekleri Futbol Akademileri projesi ile kulüplerin kendi öz kaynaklarına yönelmesini istediklerini söyledi

TFF Başkanı Büyükekşi: Hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz
AA

42 Maslak AVM-Esa Arena'da düzenlenen programdaki "Türk Futbolunda Yeni Hedefler" konulu oturumda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'e belirli standartlara göre akademi zorunluluğu getireceklerini belirterek, akademinin 4 yıllık bir proje olduğunu ve Türk futbolu adına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

Büyükekşi, "Hayata geçireceğimiz Futbol Akademileri projesi ile kulüplerimizin hazır oyuncu transfer etmek yerine kendi öz kaynaklarına yönelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Futbol Akademileri projesi kapsamında daha önce Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray ve Antalyaspor'u ziyaret eden Büyükekşi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaretiyle ilgili, "Başakşehir, çok büyük bir yatırım yapıyor. Altyapı için 6 yeni saha yapmışlar. Gerçekten gurur duyulacak tesisler yapmışlar. Ayrıca büyük bir tesis yapıyorlar. Ziyaretimizden gayet memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

"Şikayet yok, Çare var." mottosuyla hareket ettiklerini belirten Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana yapılmayan birçok yeniliği ve değişikliği hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Altyapılardaki antrenör eğitimine vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Altyapılardaki hocalarımızın nitelik ve niceliklerini artırmamız lazım. Bunları yaparken onların refah düzeyini de geliştirmemiz gerekiyor. Birkaç yabancı şirket ile görüşüyoruz. Önümüzdeki ocak ayında yurt dışına benzer ziyaretler yapacağız. İlk hedefimiz Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, Portekiz ve Fransa. O ülkelerin milli talkım bazında altyapı tesislerini gezeceğiz. En iyi süper lig takımlarının altyapı tesislerini ve sistemini öğrenmeye çalışacağız. Hedefimiz 2023 yılında yaklaşık 400 hocaya eğitim vermek. 10-13, 14-16, 17-19 yaş arası ile 19 yaş ve üzeri olmak üzere 4 farklı kategoride hocaları eğitip, daha sonra müfredat hazırlayıp nasıl eğitileceklerine dair çalışmalarımız olacak. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e akademi mecburiyeti sağladıktan sonra arkasından da 6 ay boyunca bu hocaların maaşlarını daha da iyileştireceğiz. 1-2 yıl içinde aynı eğitimi almış 4-5 bin futbolcudan bazılarını hem kendi kulüplerine hem de milli takımlara kazandırmayı düşünüyoruz."

''OYUNCULARIN YURT DIŞINA SATILABİLMESİNE ÖNEM VERMELİYİZ''

Türkiye'nin son 10 yılda oyuncu transferinden 170 milyon avro gelir elde ettiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Sadece Benfica takımı, son 10 yılda 500 milyon avro gelir elde etmiş. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyip, oyuncuların yurt dışına satılabilmesine önem vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Yatırımlarla ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Büyükekşi, "Tahmini olarak minimum 50 milyon lira civarında yatırıma ihtiyaç var. Sadece 'Yaptım, oldu' demek istemiyoruz. Finansmanın da nereden geleceğini hesaplıyoruz. Sadece sponsorluk değil. Devletimizin stopaj iadesinin tekrar hayata geçirilmesi konusunda Sayın Bakanımız ile de görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, gelecek hafta hayata geçirecekleri aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.

Futbolu güzelleştirmenin önemini vurgulayan Büyükekşi, "Topun oyunda kalma süresini artırmamız gerekiyor. Kaç dakika uzatılması gerekiyorsa o kadar uzatılması lazım. Herkese eşit mesafede ve adil şekilde olması lazım. Bu sayede oyuncularımızın vakit geçirme alışkanlıklarından vazgeçeceklerini umuyoruz." diye konuştu.

''HAKEME BİRÇOK OYUNCUNUN İTİRAZ ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

Hakeme itiraz eden futbolcularla ilgili Büyükekşi, "Bir diğer hayata geçireceğimiz karar, verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Süper Lig'in ikinci devresinde maç öncesi ve sonrasında hakemlerle ilgili yorumda bulunan yönetici, teknik direktör ve futbolculara para cezası uygulayacaklarını dile getirdi.

Amaçlarının futbolun marka değerini yükseltmek olduğunu aktaran Büyükekşi, "Önceden naklen yayın gelirimiz 500 milyon dolardı. Şimdi 125-130 milyon dolara düştü. Hedefimiz yayın gelirlerini yeniden yükseltmek." diye konuştu.

Federasyonun, kulüp başkanlarının, hakemlerin, futbolcuların ve medyanın üzerine sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, "Medyanın da kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bu şekilde geyik muhabbeti yaparak hakemleri eleştirmek, bir pozisyonu 10-15 kere oynatarak yorum yapılması etik değil. Sonuçta hakem orada anlık karar veriyor. Dolayısıyla hepimizin el ele vererek futbolumuzun marka değerini artırmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

''HAKEMLERİ DEĞERLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ''

Hakem akademisi kuracaklarını belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakem akademisinde 12 ay eğitim olacak, bunlardan biri de VAR eğitimi. Yeni aldığımız kararla 15 günde bir mutlaka hocalarımız gelecek ve 4 gün boyunca bütün maçları hakemlerimizle beraber izleyecek. Daha sonra hocalarımız maçlarla ilgili verilen yanlış kararlar varsa hakemlerle birlikte değerlendirecek. Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yurt dışında VAR hakemliği yapıyor. Bu iki hocayı desteklemek adına burada da VAR görevi veriyoruz. Bir de yarım sezon için 1. Lig'deki saha hakemlerine maç vermeyi planlıyoruz. Böylelikle hakem sayımız artacak ve Süper Lig'deki her VAR hakemine haftada sadece bir maç vereceğiz.

Hakem akademisinde bütün hakemlerimizi eğitimden geçireceğiz. Üniversitelerle iş birliği yapıp, daimi eğitim verdirmeyi düşünüyoruz. Aplikasyonla hakemlerimizin performanslarının takip edileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Hakemlerimizi değerli hale getirmek istiyoruz. Kulüplerle değil, federasyonla muhatap olduklarını bilmelerini istiyoruz. Ayrıca hakemlerimizi büyük organizasyonlarda görmek istiyoruz. Cüneyt Çakır'a jübile yaptırarak, UEFA'ya 'Hakemlerimiz bizim için kıymetli, siz de kıymetini bilin' diye mesaj verdik. Biz, Cüneyt Çakır'a başarılarından dolayı jübile yaptık. Aynı başarıları gösteren hakem kim olursa olsun ona da jübile yapacağız."

''KENDİ KAYNAKLARIMIZA DÖNERSEK MİLLİ TAKIMIMIZ DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR ELDE EDEBİLİR''

"2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer almamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Büyükekşi, "Düzenleyen ülke keşke biz olsaydık. Bunu yapabilmek için imkanlarımız fazlasıyla var. EURO 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na adayız. Birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. Bunu da başarıyla gerçekleştirebilirdik. A Milli Futbol Takımımıza gelecek olursak, millilerimiz çok iyi başladı. Ancak sonu pek iyi bitmedi. Kupaya katılamadık. Altyapı bu yüzden çok önemli. Kulüp başarısı, milli takım başarısı ile doğru orantılıdır. Eğer biz kendi kaynaklarımıza dönersek, futbolcu yetiştirebilirsek milli takımımız da sürdürülebilir başarılar elde edebilir. Hayalim milli takımımızın düzenli olarak her Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılabilmesi ve bu organizasyonlarda da sürekliliği sağlayabilmesi." cevabını verdi.

Mehmet Büyükekşi, hedefiyle ilgili yöneltilen soru üzerine ise "TFF'yi kurumsallaştıracağız. Bizden sonra bu kurumsallaşmanın devam etmesini istiyoruz. Hoş sada bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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