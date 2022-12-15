TFF Başkanı Büyükekşi: Hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz

Büyükekşi, "Hayata geçireceğimiz Futbol Akademileri projesi ile kulüplerimizin hazır oyuncu transfer etmek yerine kendi öz kaynaklarına yönelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

42 Maslak AVM-Esa Arena'da düzenlenen programdaki "Türk Futbolunda Yeni Hedefler" konulu oturumda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'e belirli standartlara göre akademi zorunluluğu getireceklerini belirterek, akademinin 4 yıllık bir proje olduğunu ve Türk futbolu adına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

Futbol Akademileri projesi kapsamında daha önce Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray ve Antalyaspor'u ziyaret eden Büyükekşi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaretiyle ilgili, "Başakşehir, çok büyük bir yatırım yapıyor. Altyapı için 6 yeni saha yapmışlar. Gerçekten gurur duyulacak tesisler yapmışlar. Ayrıca büyük bir tesis yapıyorlar. Ziyaretimizden gayet memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

"Şikayet yok, Çare var." mottosuyla hareket ettiklerini belirten Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana yapılmayan birçok yeniliği ve değişikliği hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Altyapılardaki antrenör eğitimine vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Altyapılardaki hocalarımızın nitelik ve niceliklerini artırmamız lazım. Bunları yaparken onların refah düzeyini de geliştirmemiz gerekiyor. Birkaç yabancı şirket ile görüşüyoruz. Önümüzdeki ocak ayında yurt dışına benzer ziyaretler yapacağız. İlk hedefimiz Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, Portekiz ve Fransa. O ülkelerin milli talkım bazında altyapı tesislerini gezeceğiz. En iyi süper lig takımlarının altyapı tesislerini ve sistemini öğrenmeye çalışacağız. Hedefimiz 2023 yılında yaklaşık 400 hocaya eğitim vermek. 10-13, 14-16, 17-19 yaş arası ile 19 yaş ve üzeri olmak üzere 4 farklı kategoride hocaları eğitip, daha sonra müfredat hazırlayıp nasıl eğitileceklerine dair çalışmalarımız olacak. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e akademi mecburiyeti sağladıktan sonra arkasından da 6 ay boyunca bu hocaların maaşlarını daha da iyileştireceğiz. 1-2 yıl içinde aynı eğitimi almış 4-5 bin futbolcudan bazılarını hem kendi kulüplerine hem de milli takımlara kazandırmayı düşünüyoruz."

''OYUNCULARIN YURT DIŞINA SATILABİLMESİNE ÖNEM VERMELİYİZ''

Türkiye'nin son 10 yılda oyuncu transferinden 170 milyon avro gelir elde ettiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Sadece Benfica takımı, son 10 yılda 500 milyon avro gelir elde etmiş. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyip, oyuncuların yurt dışına satılabilmesine önem vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Yatırımlarla ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Büyükekşi, "Tahmini olarak minimum 50 milyon lira civarında yatırıma ihtiyaç var. Sadece 'Yaptım, oldu' demek istemiyoruz. Finansmanın da nereden geleceğini hesaplıyoruz. Sadece sponsorluk değil. Devletimizin stopaj iadesinin tekrar hayata geçirilmesi konusunda Sayın Bakanımız ile de görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, gelecek hafta hayata geçirecekleri aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.

Futbolu güzelleştirmenin önemini vurgulayan Büyükekşi, "Topun oyunda kalma süresini artırmamız gerekiyor. Kaç dakika uzatılması gerekiyorsa o kadar uzatılması lazım. Herkese eşit mesafede ve adil şekilde olması lazım. Bu sayede oyuncularımızın vakit geçirme alışkanlıklarından vazgeçeceklerini umuyoruz." diye konuştu.