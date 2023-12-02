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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası grup kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya'da 3 milyon, çevresindeki ülkelerle 5 milyon kişi var. İnşallah taraftarımız da 12. gücümüz olacak. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:46
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        "Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"
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        EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi. A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C kazananı ile mücadele edecek.

        Kura çekimi için salondaki yerini alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ay-yıldızlıların yer aldığı grubu ve rakipleri değerlendirdi.

        Almanya'daki Türk taraftarlara dikkat çeken Büyükekşi, "Portekiz gerçekten çok önemli bir ülke futbolda. Özel maçlar dışında hiç yenemedik onları. Bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Bir turnuvaya ilk olarak grup lideri olarak katıldık. İnşallah bir ilki başarırız diye hedefliyoruz. 2008 yılında da Portekiz, Çekya bizim gruptaydı. 2008'i andırıyor. İnşallah 2008 gibi ve hatta daha iyisini başarırız. Avrupa'nın en genç takımıyız. Gençlerimiz güzel bir sezon geçirirler inşallah. Son 2 maçımızda 7 tane eksiğimiz vardı. İnşallah onlar da katılır. Daha çok maçlarda oynarlar. Hocamız onları takip ediyor. Yeni katılacak gençler olabilir belki. Hocamız ve Hamit Altıntop onları da takip ediyor. 2008'den beri başarımız yok. İnşallah gruptan çıkarız ve sonra belki yarı final, belki daha fazlası. Bunu başarabilmek için çok çalışmalıyız. İyi oyuncularımız, iyi bir hocamız var. Hep beraber el ele, gönül gönüle verip her türlü çabayı göstereceğiz. Bir diğer avantajımız turnuvanın Almanya'da olması. Berlin'deki hazırlık maçında tribünde 72 bin kişi vardı ve 65 bin Türk vardı. İki maçı Dortmund'da oynayacağız ve Türkler stadyumu dolduracak. Son maç Hamburg'da. Almanya'da 3 milyon, çevresindeki ülkelerle 5 milyon kişi var. İnşallah taraftarımız da 12. gücümüz olacak. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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