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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'de Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz getirildi - Futbol Haberleri

        TFF'de Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz getirildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:16
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        TFF'nin yeni genel sekreteri Ayaz
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        Federasyondan yapılan açıklamada, "1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.

        Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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