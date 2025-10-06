Habertürk
        TFF'den amatör ligler için sağlık görevlisi kararı! - Futbol Haberleri

        TFF'den amatör ligler için sağlık görevlisi kararı!

        İstanbul'da oynanacak amatör lig maçlarında sağlık görevlisi hazır bulunacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 23:33 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:33
        TFF'den amatör ligler için sağlık görevlisi kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu ile Efsa Sağlık Hizmetleri arasında İstanbul'daki amatör maçlarda görev alacak sağlık görevlilerine ilişkin protokol imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte her hafta yüzlerce amatör futbol maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki sahalarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu.

        Yapılan protokol kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca İstanbul genelinde oynanacak amatör lig maçlarında saha kenarında en az bir sağlık görevlisi hazır bulunacak. Bu uygulamayla, olası sakatlıklar veya acil durumlara anında müdahale edilmesi ve sporcuların güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

        URAL AKÜZÜM: BU ANLAŞMAYLA BİRLİKTE AMATÖR FUTBOLCULARIMIZ DAHA GÜVENDE OLACAK

        TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Aküzüm, "Türk futbolunda amatör sporun en büyük destekçilerinden biri olarak, sahalarda sağlık tedbirlerini artırmaktı bizim için bir öncelikti. Bu anlaşmayla birlikte amatör futbolcularımız daha güvende olacak. Aileler de sağlık açısından kaygı yaşamadan gönül rahatlığıyla çocuklarını sahalara gönderecek. TFF olarak, her amatör müsabakayı profesyonel standartlara uygun olarak planlıyor, tüm kulüp ve organizatörlerin, maçlarda görevli bir sağlık personeli bulundurmasına çalışıyoruz. Sağlık görevlisinin müsabaka alanında hazır bulunması, organizasyonun ciddiyetini ve profesyonelliğini yansıtır. Sağlık, telafisi olmayan bir kayıptır. Bu sebeple, sporcunun güvenliği için gereken tüm önlemler en baştan almak ve sürdürülebilir hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ABDULLAH AYAZ: FUTBOLCU SAĞLIĞINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTUYORUZ

        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu olarak temel hedefin futbolun her seviyede güvenli, sağlıklı ve adil bir ortamda oynanmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Ayaz, "Bu anlayış doğrultusunda, amatör futbol müsabakalarında sağlık personelinin bulunması, yalnızca bir gereklilik değil, aynı zamanda insan hayatına verilen önemin açık bir göstergesidir. TFF olarak futbolcu sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Amatör seviyede dahi olsa, sahada mücadele eden her oyuncu, fiziksel risk altındadır. Ani sakatlıklar, travmalar, bilinç kaybı, kalp krizi gibi durumlar hızlı ve doğru müdahale gerektirir. Sağlık personelinin sahada hazır bulunması ve doğru müdahalede bulunması hayati rol oynar. Bu yüzden yapılan bu anlaşmayı çok önemsiyoruz” diye konuştu.

