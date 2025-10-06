TFF'den amatör ligler için sağlık görevlisi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Efsa Sağlık Hizmetleri arasında İstanbul'daki amatör maçlarda görev alacak sağlık görevlilerine ilişkin protokol imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte her hafta yüzlerce amatör futbol maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki sahalarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu.

Yapılan protokol kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca İstanbul genelinde oynanacak amatör lig maçlarında saha kenarında en az bir sağlık görevlisi hazır bulunacak. Bu uygulamayla, olası sakatlıklar veya acil durumlara anında müdahale edilmesi ve sporcuların güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

URAL AKÜZÜM: BU ANLAŞMAYLA BİRLİKTE AMATÖR FUTBOLCULARIMIZ DAHA GÜVENDE OLACAK

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Aküzüm, "Türk futbolunda amatör sporun en büyük destekçilerinden biri olarak, sahalarda sağlık tedbirlerini artırmaktı bizim için bir öncelikti. Bu anlaşmayla birlikte amatör futbolcularımız daha güvende olacak. Aileler de sağlık açısından kaygı yaşamadan gönül rahatlığıyla çocuklarını sahalara gönderecek. TFF olarak, her amatör müsabakayı profesyonel standartlara uygun olarak planlıyor, tüm kulüp ve organizatörlerin, maçlarda görevli bir sağlık personeli bulundurmasına çalışıyoruz. Sağlık görevlisinin müsabaka alanında hazır bulunması, organizasyonun ciddiyetini ve profesyonelliğini yansıtır. Sağlık, telafisi olmayan bir kayıptır. Bu sebeple, sporcunun güvenliği için gereken tüm önlemler en baştan almak ve sürdürülebilir hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.