Kadıköy'de hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının yankıları devam ederken önemli bir detay da ortaya çıktı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; derbinin ardından sert açıklamalar yapan Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy için Galatasaray TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, "Özsoy'u disipline sevk edecek misiniz?" sorusunu yöneltirken TFF'den yanıt gecikmedi. Özsoy'un açıklamalarını inceleyen TFF yetkilileri, "Bu açıklamalarda ne var ki? Hiçbir suç unsuru yok. Size yönelik bir itham da yok. O yüzden disiplin sevki olmayacak" yanıtını verdiler.