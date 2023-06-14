TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

"Önce Letonya maçı, bugün Riga'ya gidiyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek. Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz."

AYRILIK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT!

"Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız Milli Takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşalllah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva."