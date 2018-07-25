Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangın ve çok sayıda can kaybına neden olan yangın felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir taziye notu paylaştı.

Açıklamada Yunanca ve Türkçe "Acınızı paylaşıyoruz" yazılırken, paylaşım şöyle devam etti:

"Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan’ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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