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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Eryaman Stadyumu hakkında aldığı kararı açıkladı - Futbol Haberleri

        TFF, Eryaman Stadyumu hakkında aldığı kararı açıkladı

        TFF, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:54
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        Eryaman Stadı resmen açıklandı!
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        TFF'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu'nda oynananacağı bildirildi.

        Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadı'nı birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kırmızı-siyahlı kulübe bildirildi.

        Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF'nin denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

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