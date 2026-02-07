Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF ile Yeditepe Üniversitesi iş birliği sahaya indi - Futbol Haberleri

        TFF ile Yeditepe Üniversitesi iş birliği sahaya indi

        Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 23:20 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF ile Yeditepe Üniversitesi iş birliği sahaya indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Klasman Hakem Semineri, uygulamanın ilk adımı oldu.

        Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Klasman Hakem Semineri, bu iş birliğinin uygulama boyutundaki ilk kapsamlı buluşmalardan biri oldu.

        REKLAM

        Yeditepe Üniversitesi Yaşam Boyu Ögretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Altınanahtar, Prof. Dr. Burcu Gemici Başol ve Seda Veziroğlu semineri yerinde takip ederek proje kapsamındaki çalışmalara doğrudan katılım sağladı. Daha önce hakemlerin teknik ve atletik performans verileri akademik ekiple paylaşılmış, analiz süreçleri başlatılmıştı. Riva'da gerçekleştirilen bu yüz yüze buluşma ile birlikte söz konusu veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler, saha uygulamalarıyla birleştirilerek projenin ilk somut gelişmeleri ele alındı.

        Seminer programında hakemlere yönelik teknik alan yönetimi, pozisyon alma, oyun içi iletişim ve karar süreçlerine ilişkin uygulamalı eğitimler verildi. Sezon içindeki atletik performans göstergeleri ve maç performans parametreleri bireysel gelişim perspektifiyle analiz edilerek hakemlerin gelişim alanları ortaya konuldu. Böylece yalnızca teorik bilgi aktarımına dayalı bir modelin ötesine geçilerek, performans verisi temelli, sistemli bir gelişim takibi yaklaşımı sahaya yansıtıldı.

        Proje kapsamında belirlenen klasman hakemleri arasından başarı sıralamasına göre oluşturulan grup, özel eğitim programına dahil edilerek sezon sonunda yapılacak terfi kurslarına çok yönlü bir hazırlık sürecine alınmış olacak. Bu süreçte teknik yeterliliklerin yanı sıra fiziksel, zihinsel ve davranışsal performans unsurları birlikte ele alınarak bütüncül bir gelişim modeli uygulanıyor.

        Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ise çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu projeye büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Hakem eğitimi ve gelişim sürecini, akademik altyapı ile saha pratiğini bir araya getiren sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. UEFA standartları doğrultusunda planlanan eğitim ve performans izleme modeliyle, Türk hakemliğinde kaliteyi artırmayı, karar tutarlılığını güçlendirmeyi ve kurumsal gelişimi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Attığımız bu adımlar, hakemlik yapımızda yeni bir dönemin güçlü ve somut göstergeleridir."

        Türkiye Futbol Federasyonu ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bu yapı ile hakem eğitimi ve gelişimi; akademik bilgi ile saha pratiğinin entegre edildiği, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülüyor. UEFA standartlarında planlanan eğitim ve performans takibi yaklaşım ise Türk hakemliğinde kaliteyi yükseltmeyi, karar tutarlılığını güçlendirmeyi ve kurumsal istikrarı sağlamayı hedefleyen yeni bir dönemin güçlü işaretlerini ortaya koyuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meloni'ye Benzetilen Melek Freski Roma'da Kaldırıldı

         İtalyanın başkenti Romadaki tarihi "San Lorenzo in Lucina Bazilikası"ndaki restorasyon çalışmalarının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloniye benzetilen melek figürlü fresk kaldırıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!