TFF ile Yeditepe Üniversitesi iş birliği sahaya indi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Klasman Hakem Semineri, uygulamanın ilk adımı oldu.

Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Klasman Hakem Semineri, bu iş birliğinin uygulama boyutundaki ilk kapsamlı buluşmalardan biri oldu.

Yeditepe Üniversitesi Yaşam Boyu Ögretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Altınanahtar, Prof. Dr. Burcu Gemici Başol ve Seda Veziroğlu semineri yerinde takip ederek proje kapsamındaki çalışmalara doğrudan katılım sağladı. Daha önce hakemlerin teknik ve atletik performans verileri akademik ekiple paylaşılmış, analiz süreçleri başlatılmıştı. Riva'da gerçekleştirilen bu yüz yüze buluşma ile birlikte söz konusu veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler, saha uygulamalarıyla birleştirilerek projenin ilk somut gelişmeleri ele alındı.

Seminer programında hakemlere yönelik teknik alan yönetimi, pozisyon alma, oyun içi iletişim ve karar süreçlerine ilişkin uygulamalı eğitimler verildi. Sezon içindeki atletik performans göstergeleri ve maç performans parametreleri bireysel gelişim perspektifiyle analiz edilerek hakemlerin gelişim alanları ortaya konuldu. Böylece yalnızca teorik bilgi aktarımına dayalı bir modelin ötesine geçilerek, performans verisi temelli, sistemli bir gelişim takibi yaklaşımı sahaya yansıtıldı. Proje kapsamında belirlenen klasman hakemleri arasından başarı sıralamasına göre oluşturulan grup, özel eğitim programına dahil edilerek sezon sonunda yapılacak terfi kurslarına çok yönlü bir hazırlık sürecine alınmış olacak. Bu süreçte teknik yeterliliklerin yanı sıra fiziksel, zihinsel ve davranışsal performans unsurları birlikte ele alınarak bütüncül bir gelişim modeli uygulanıyor.