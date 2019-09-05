TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Süper Lig'in 2. haftasında sarı-kırmızılı takımın Konyaspor ile yaptığı müsabakada kırmızı kart gören Seri'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuna verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı. Ayrıca Seri'nin 24 bin liralık para cezasının da onandığı kaydedildi.