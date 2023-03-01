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TGSD: 'Yeterli kapasitemiz var, üretim sorunumuz yok'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetimi deprem sonrası durumu birinci ağızdan anlatmak için Inditex, H&M, Bestseller, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, C&A, Tesco'nun da aralarında bulunduğu 23 alım ofislerinin temsilcileri ile biraraya geldi. TGSD'nin Yönetim Kurulu Başkanları Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya yaptıkları değerlendirmede, tedarikte sorun yaşanmayacağını bildirdi. Kaya,"Yeterli kapasitemiz var, üretim sorunumuz yok. Biz bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz" diye konuşurken, Dikmen ise olası depremlerde işletmelerin ayakta kalması, can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda bir yol haritası oluşturduklarını bildirdi

TGSD: 'Yeterli kapasitemiz var, üretim sorunumuz yok'
HABERTURK.COM

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetimi deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere yabancı alım ofislerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Inditex, H&M, Bestseller, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, C&A ve Tesco'nun da aralarında bulunduğu 23 alım ofisinden temsilcilerin yer aldığı toplantıda katılımcılara 'yeterli kapasitemiz var, biz bu işin altından kalkarız, tedarikte sorun olmaz' mesajı verildi.

TGSD'nin Yönetim Kurulu Başkanları Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya toplantının ardından yaptıkları değerlendirmede, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya gibi illerin tekstil ve hazır giyim üretimi için önemli merkezler olduğunu hatırlattı.

Bölgedeki üç bine yakın tekstil ve hazır giyim işletmesinde yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiğini bildiren Ramazan Kaya, "Depremlerin ardından Türkiye'nin hazır giyim siparişleriyle ilgili taahhütlerini yerine getirip getiremeyeceği konusunda bir takım soru işaretleri oluştuğunu gördük. Oysa depremlerde binası yıkılan işletme sayısı çok az. Üretim tesislerinde doğalgaz, elektrik ve su olanakları büyük ölçüde sağlandı. Mart sonuna kadar fiziki hasarlar da onarılacak. Ancak istihdamda yaşanan kaybın telafisi biraz zaman alacak. Bölgede üretimin deprem öncesi düzeye gelmesi 3-4 ayı bulabilecek" dedi.

Sektörde kapasite fazlası olduğundan bahseden Kaya, "Bu süreçte taahhütlerimizi diğer illerdeki uygun kapasite ile karşılayabilecek durumdayız. Örneğin iplik, denim ve dokuma yönünden önemli bir merkez olan Kahramanmaraş'taki siparişlerin bir kısmınını zaten başka illere kaydırdık. Dolayısıyla siparişlerde sorun olmayacak. Yeterli kapasitemiz var, üretim sorunumuz yok. Biz bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz" diye konuştu.

'2-3 HAFTALIK GECİKMEYİ ANLAYIŞLA KARŞILIYORLAR'

TGSD Başkanı Sanem Dikmen de deprem sonrası gelişmeleri birinci ağızdan paylaşmak için Türkiye'den her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan firmaların temsilcilerini davet ettiklerini bildirdi.

Dikmen, "Böylesine büyük bir felaket nedeniyle terminde yaşanabilecek 2-3 haftalık gecikmeyi anlayışla karşılıyorlar. Deprem öncesi verdikleri siparişleri Türkiye'den alma konusunda kararlı olduklarını bildirdiler. Özetle herhangi bir iptal ya da alımların başka bölgelere kaydırılması gibi bir durum söz konusu değil. Toplantıda ayrıca lojistik süreçleri hızlandırmak için alternatifleri ve üretim tesislerimizin deprem güvenliği konusunda yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Olası depremlerde işletmelerin ayakta kalması, can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda bir yol haritası oluşturduk. Alım grupları ile bizim profesyonel ekiplerimiz aynı dili konuşmak adına deprem yönetmeliği, bina ve iş güvenliği konusunda beraber çalışacak" bilgilerini verdi.

ADIYAMAN OSB'NİN YANINDA KONTEYNER KENT VE YAŞAM ALANI KURULUYOR

Öte yandan TGSD, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yanında bir konteynerkent ve yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Adıyaman OSB Yönetimi proje için TGSD'ye 22 dönümlük bir alan ayırdı. Konteynerkentin altyapısını OSB hazırlayacak. Güvenlik, yemek, temizlik, sağlık ocağı ve kreş hizmetleri de yine OSB yönetimi tarafından karşılanacak.

TGSD her birinde dört kişilik bir ailenin barınabileceği en az 300 konteynerlik bir barınma alanı oluşturacak. 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin ilk bölümünün bölgeye sevkiyatı önümüzdeki hafta yapılacak.

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