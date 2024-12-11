Yılın en iyi oyunları açıklanıyor! The Game Awards 2024 ne zaman?
Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards, 2024 yılının en iyilerini taçlandırmaya hazırlanıyor. Oyunseverlerin heyecanla beklediği bu gece, yıl boyunca öne çıkan yapımları ve sektörün yaratıcılarını ödüllendirecek. "Yılın Oyunu" başta olmak üzere, "En İyi Sanat Yönetimi" ve "En İyi Bağımsız Oyun" gibi birçok kategoride kazananlar açıklanacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği etkinlik, oyun tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Peki, The Game Awards 2024 ne zaman, saat kaçta? The Game Awards nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen The Game Awards, geri sayımı başlattı. Her yıl düzenlenen bu görkemli etkinlik, yılın en iyi oyunlarını ve oyun sektöründeki başarıları kutlamak için bir araya geliyor. Bu yıl da "Yılın En İyi Oyunu" ve "En İyi Mobil Oyun" gibi dikkat çeken kategorilerde prestijli ödüller sahiplerini bulacak. Dünya çapındaki oyunseverler, heyecan dolu anlara tanıklık etmek için etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. Tarihi ve yayın detaylarını öğrenerek bu gecenin bir parçası olabilirsiniz. İşte merak edilenler...
THE GAME AWARDS 2024 NE ZAMAN?
The Game Awards, bu yıl Türkiye saati ile 13 Aralık 2024 Cuma gecesi 03.00'te oyunseverler ile buluşacak. Sunumun ilk saatleri açılış seromonisine ev sahipliği yapacak.
THE GAME AWARDS NASIL İZLENİR?
The Game Awards 2024 dünya çapında canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak. The Game Awards resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.
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