Oyun dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen The Game Awards, geri sayımı başlattı. Her yıl düzenlenen bu görkemli etkinlik, yılın en iyi oyunlarını ve oyun sektöründeki başarıları kutlamak için bir araya geliyor. Bu yıl da "Yılın En İyi Oyunu" ve "En İyi Mobil Oyun" gibi dikkat çeken kategorilerde prestijli ödüller sahiplerini bulacak. Dünya çapındaki oyunseverler, heyecan dolu anlara tanıklık etmek için etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. Tarihi ve yayın detaylarını öğrenerek bu gecenin bir parçası olabilirsiniz. İşte merak edilenler...