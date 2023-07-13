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        'The Lumineers' ilk kez Türkiye'de konser verdi

        'The Lumineers', 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'deki dinleyicileriyle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 08:13
        İlk kez Türkiye'de konser verdiler
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival için Türkiye'ye gelen Amerikalı grup 'The Lumineers', geceye sevilen şarkılarından 'Brightside' ile başladı. 'The Lumineers', daha sonra aralarında 'Ho Hey', 'Cleopatra', 'A.M. Radio' ve 'Stubborn Love' gibi şarkılarının olduğu bir seçkiyi seslendirdi.

        Konserde vokalde Wesley Schultz, piyanoda Jeremiah Fraites, bas gitarda Byron Isaacs klavyede Stelth Ulvang ve kemanda Lauren Jacobson yer aldı. Gecede 'The Lumineers' öncesinde ise Türkiye'nin gözde yeni nesil topluluklarından Adamlar oldu.

        'Ho Hey' ile 2012'de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazanan 'The Lumineers', 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı. Grup, 'Stubborn Love', 'Ophelia', 'Angela' ve 'Cleopatra' gibi şarkılarıyla bir hayran kitlesine ulaştı.

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        19 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

        İki hafta boyunca 40'a yakın konser gerçekleşecek festivalde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

        30. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da sona erecek.

        Fotoğraflar: AA

        İstanbul Caz Festivali'ne yıldız yağacak
        İstanbul Caz Festivali'ne yıldız yağacak
        İstanbul Caz Festivali 30. kez başladı
        İstanbul Caz Festivali 30. kez başladı
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        #The Lumineers
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