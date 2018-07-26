The Strongest - Wilstermann sahaya çıkıyor

Bolivya Premier Lig Clausura maçında The Strongest ile Wilstermann, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. The Strongest 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Wilstermann 1 puanda ve 9. sırada. The Strongest son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wilstermann son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 674 kodlu maçı oynayanlar; The Strongest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wilstermann galibiyet oranı 0.00.

The Strongest son haftadaki Wilstermann müsabasında 2-1 yenildi.

Wilstermann ise The Strongest karşılaşmasında 2-1 kazandı.

The Strongest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. The Strongest, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

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