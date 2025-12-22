'The Wire' dizisi oyuncusu James Ransone intihar sonucu hayatını kaybetti

Korku filmi 'O: Bölüm 2' (It: Chapter Two) ve 'The Wire' dizisiyle tanınan oyuncu James Ransone hayatını kaybetti. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, 46 yaşında hayata veda eden ABD'li oyuncunun ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

İhbar üzerine Ransone'un evine giden polis, ölümle ilgili soruşturma raporunda şüpheli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisine yer verdi.

En çok 'The Wire' dizisindeki 'Ziggy Sobotka' rolüyle tanınan James Ransone, 'O: Bölüm 2' filminde yaşlı 'Eddie Kaspbrak'ı canlandırdı.

'The Wire’ın ardından 'Generation Kill’de Alexander Skarsgård ile birlikte kamera karşısına geçen Ransone, dizide gerçek bir deniz piyadesi olan 'Cpl Josh Ray Person' karakterini canlandırdı. Yedi bölümlük mini dizinin tamamında yer aldı.

Oyuncu ayrıca 'Tangerine', 'The Black Phone' ve 'Black Phone 2' filmlerinde de rol aldı. Televizyon kariyerinde 'Poker Face', 'Law & Order' ve 'Hawaii Five-0' gibi dizilerde de yer aldı.

1979 Baltimore doğumlu oyuncu, Carver Center for Arts and Technology’de eğitim gördü. 2002 yılında 'Ken Park' adlı gençlik dramasıyla oyunculuk kariyerine adım attı.