Netflix'in The Witcher dizisinin çekimleri İngiltere'de devam ediyor. Korona virüs salgını The Withcher dizisini de vurdu, salgın döneminde çekimlere ara verildi.

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri devam ediyor, her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da The Witcher dizisinin 2. sezonunun 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

THE WİTCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

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— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 6, 2020

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 5, 2020

THE WİTCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)