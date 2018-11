Bilişim güvenliği ve siber saldırıların değişen yapısına dikkat çekmek için çekilen The Wolf kısa film serisinin True Alpha adlı üçüncü bölümü duyuruldu.

HP tarafında çekilen The Wolf serisi, kurumsal ağların siber saldırganlar tarafından nasıl ele geçirilebileceğini ve şirketlerin bu saldırılardan korunmak için neler yapması gerektiğini anlatıyor.

Lost in Translation, Robot & Frank gibi filmlerin başarılı yönetmeni Lance Acord'un yönettiği The Wolf: True Alpha'da, Mr. Robot ve King Cobra gibi filmlerinde rol alan ünlü aktör Christian Slater, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yıldız aktörü Jonathan Banks ve The Wolf'a bu bölümde dahil olan Wonder Woman filminin başarılı aktrisi Betty Adewole yer alıyor.

Filmin çıkışı ile ilgili bir hatırlatma yapmak gerekirse; kısa film serisinin ilk bölümünde Slater korumasız yazıcılar ve PC'lerdeki gerçek açıkları kullanarak bir şirkete sistematik siber saldırıda bulunuyor ve böylece posta odasından özel toplantı odasına kadar ulaşıyor.

Park Pictures'ın ortak kurucularından ve Academy Ödülleri'ne aday gösterilmiş Lance Acord'un yönetmenliğini yaptığı "The Wolf" isimli filmin düzenlenmesi ise Academy Ödül sahibi Kirk Baxter tarafından yapıldı.

Amerika'da 300 milyon kişi tarafından izlenen The Wolf'un ikinci kısmı, 2017'de Cannes Lions festivali ve Clio Ödülleri gibi organizasyonlarda ödüller de kazanmıştı.

‘RAHAT KOLTUKLARINDA OTURANLAR…’

The Wolf'un altışar dakikalık birinci ve ikinci filminde Slater, işinin ehli bir karakteri canlandırıyor. Wolf'un amacı, uç nokta güvenliği görmezden gelindiğinde oluşabilecek risklere dikkat çekmek. BT ile ilgili karar veren kişilerin büyük çoğunluğu, bilgisayar gibi siber saldırılara karşı ön savunma hattı olarak kabul edilebilecek bağlantılı cihazlara verdiği önemi yazıcılara vermiyor.

Wolf, ikinci filmde bir hastanenin acil bölümündeki güvenli olmayan yazıcı üzerinden bir kişinin hastalık geçmişini değiştirerek onu hareket edemez hale getiriyor.

Wolf, bölümün sonunda "Ve siz, çalıştığınız şirketlerin rahat koltuklarında oturanlar; unutmayın, sırada siz varsınız" diyor. Küresel siber saldırı tehdidini ele alan 20 dakika uzunluğundaki üçüncü film True Alpha’da Slater ile karşı karşıya gelecek olan iki yeni karakter yer alıyor.

Bu karakterler ise HP'nin reklamlarında siber savaşların kır saçlı infazcısı rolünü üstlenen Jonathan Banks'in (Breaking Bad, Better Call Saul) canlandırdığı Fixer ve Nijeryalı İngiliz model ve aktris Betty Adewole'nin oynadığı Cecilia Grey isimli eski siber saldırgan güvenlik uzmanı.

‘AHLAKİ AÇIDAN TUTARSIZ, SEVİMLİ KORSAN!’

HP Pazarlama Grubu Başkanı (CMO) Vikrant Batra konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Christian Slater'ın ahlaki açıdan tutarsız, sevimli korsanı oynama yeteneğinin teknoloji ve siber dünyadaki popülaritesi ile bir araya gelmesi, kendisini bizim için mükemmel bir ortak yaptı. Bu sayede çoğunlukla geri plana atılmış yazıcı güvenliğinin şirketleri siber saldırılara karşı nasıl korumasız hale getirdiğini gözler önüne seriyoruz."

Verilere saldırılmasının hem iş dünyası hem de tüketiciler açısından ciddi ve büyüyen bir sorun olduğuna değinen HP'nin siber güvenlik elçisi Slater, serinin yeni filmiyle ilgili olarak, "The Wolf, bana göre bir nevi kamu spotu. Ekran karşısına bir ürünü pazarlamak için değil, çok kötü şeyler olabileceğini göstermek için çıkıyoruz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey çok korkutucu" dedi.







