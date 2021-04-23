Thodex krizi en çok kimleri etkiledi - haberler

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Yerli kripto para alım satım platformu Thodex’te patlak veren skandal, akıllara mağdurların kimler olduğu sorusunu getirdi. 391 bin kullanıcıyı mağdur eden Thodex’teki yatırımcıların profiline bakıldığında, kullanıcıların yüzde 51.4'ünü 18-24 yaş aralığında 'Z' kuşağı olarak tanımlanan genç kesimin oluşturduğu görülüyor.

Thodex’in geçen ay paylaştığı verilere göre, platformdaki yatırımcıların yüzde 26.5'i ise 25-34 yaş aralığında.

Yine platformun paylaştığı bilgilere göre, kullanıcıların büyük çoğunluğu Türkiye'nin en büyük 3 kentinde bulunuyor. Buna göre, kullanıcıların yüzde 37.7'si İstanbul'da, yüzde 14.5'i Ankara'da ve yüzde 10.4'ü ise İzmir'de ikamet ediyor.

Paylaşılan verilere göre, Thodex yatırımcılarının yüzde 8.13'ü Konya'da, yüzde 7.19'u Adana'da, yüzde 5.84'ü Bursa'da, yüzde 5.78'i Antalya'da, yüzde 5.44'ü Diyarbakır'da, yüzde 2.57'si Gaziantep'te ve yüzde 2.52'si ise Kayseri'de yaşıyor.

NE OLMUŞTU?

Thodex krizi, 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsasının 21 Nisan’da işlemlerin durdurulduğunu açıklaması ile patlak verdi.

Platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkması ise tartışmaları alevlendirdi.

Arnavutluk'un Tiran kentine gittiği öne sürülen Özer, yaptığı açıklamada iddialara karşı çıkarak yurda dönüp devlet birimleri ile işbirliği yapacağını söyledi.

Fakat işlemlerin durdurulması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'te birkaç gündür para transferi sıkıntısı olduğunu, en son sitenin kapatıldığını ve yatırımcılar arasında panik başladığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hikayesi olarak tarihe geçmeye aday olayda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.