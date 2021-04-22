Z kuşağına soğuk cüzdan şoku! 0:00 / 0:00

Yerli kripto para alım satım platformu Thodex’te yaşanan skandal, kripto para borsalarındaki temel işleyiş yönteminin de sorgulanmasına neden oldu.

Bilindiği üzere herhangi bir kripto para birimine yatırım yapabilmek için öncelikle bir kripto para borsasında hesap açmak ve burada açılan hesaba, banka kanalı üzerinden para transfer etmek gerekiyor. Kullanıcı parasını kripto para borsasının kurumsal hesabına aktarıyor. Ardından kripto para birimlerini alıp satmaya başlıyor.

CÜZDAN ŞART...

Bu noktada yatırımcıların satın aldıkları kripto para birimlerinin gerçekten kendilerine ait olup olmadığını kanıtlayabilmeleri için bu dijital varlığının blockchain ağıyla etkileşim kurması gerekiyor.

Burada da kripto para cüzdanı devreye giriyor. Kripto para cüzdanları, çalışma mekanizmalarına bağlı olarak, soğuk ve sıcak cüzdanlar olarak da adlandırılıyor.

SICAK MI? SOĞUK MU?

Sıcak cüzdan, herhangi bir şekilde internete bağlı olan bir cüzdanları ifade ediyor. Bu cüzdanların kurulumunun kolay olması ve fonlara hızla erişilebilmesi, bu tip cüzdanları alım satan yapan kişiler için kullanışlı hale getiriyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre genelde bir kripto para alım-satım platformuna üye olduktan sonra ücretsiz olarak sunulan sıcak cüzdanlar, anlık alım-satım yapabilme açısından daha pratik olduğu için tercih ediliyor.

Ancak bu noktada işlem yapılan platformun güvenlik kriterleri büyük önem taşıyor. Çünkü herhangi bir hack’lenme veya platforma erişilememesi durumunda, kullanıcıların para yatırarak satın aldıkları kripto varlıklar da riske giriyor.

İnternet bağlantısı olmayan cüzdan türü olan soğuk cüzdanlarda ise blockchain ağına erişim anahtarları çevrimdışı şekilde saklamak için fiziksel bir araç kullanılıyor. Sık alım satım yapanlar için pek pratik olmasa da bu yöntem, kullanıcıların kripto varlıklarını hack’lenme girişimlerine karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Dünyanın önde gelen kripto para alım satım platformları, bu artıları ve eskileri dikkate alarak, kullanıcıların ‘coin’lerinin yalnızca çok küçük bir yüzdesini sıcak cüzdanlarda tutuyor. Sıcak cüzdan, genelde günlük al-satçılar tarafından tercih edilen bir yöntem iken, soğuk cüzdan ise daha uzun vadeli yatırımcılar için kullanışlı bir yöntem olarak öne çıkıyor.

HIZLI AT-SAT İÇİN KULLANMIYORLAR AMA...

Uzmanlar, kripto para yatırımlarında kullanılan borsa ve platformların çeşitlendirilmesinin, Thodex örneğinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Bu platformlara yönelik herhangi bir resmi düzenleme olmadığını ve herhangi bir resmi kurum tarafından denetlenmediğini de hesaba katmak gerekiyor. Bu yüzden alım-satım yapılan platformların çeşitlendirilmesi ve ileride oluşabilecek riskleri dikkate alarak cüzdan güvenliğine dikkat edilmesi, Thodex örneğindeki gibi borsanın aniden ortadan kalkması durumunda, yatırımcıların mağdur olmaması açısından kritik öneme sahip.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın nitelikli dolandırıclık suçundan soruşturma başlattığı Thodex nedeniyle mağduriyet yaşayanların da satın aldıkları kripto paraları kendi cüzdanlarına çekmediği göze çarpıyor.

İŞTE THODEX YATIRIMCILARININ PROFİLİ

Öte yandan 391 bin kullanıcıyı mağdur eden Thodex’teki yatırımcıların profili ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Thodex’in geçen ay paylaştığı verilere göre Thodex’teki yatırımcıların yüzde 51.4’ü 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı gençleri oluşturuyor. Thodex kullanıcılarının yüzde 26.5’i ise 25-34 yaş arasında.

Yine şehir olarak bakıldığında ise Thodex üzerinden işlem yapanların yüzde 37.7’si İstanbul, yüzde 14.5’i Ankara ve yüzde 10.4’ü ise İzmir’de yaşıyor. Diğer şehirler ise sırasıyla şöyle sıralanıyor: Konya yüzde 8.1, Adana yüzde 7.2, Bursa yüzde 5.8, Antalya yüzde 5.8, Diyarbakır yüzde 5.4, Gaziantep yüzde 2.6 ve Kayseri yüzde 2.5.