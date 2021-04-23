İlk başta bir kripto para skandalı olarak paylaşılan Thodex olayı, iki dünden beri Türkiye'nin gündeminde. Birkaç gündür para transferlerinde ve coin alışverişinde sorun yaşana Thodex kripto para borsası Türkiye Cumhuriyet'inin en büyük dolandırıcılık olayıyla anılıyor. Kurucusu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma açıldığı bilinen Thodex olayı aslında ne? Thodex nedir ve sahibi kim? İşte Thodex ile ilgili merak edilenler...

THODEX OLAYI NEDİR?

Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Thodex kullanıcıları önce şirketin battığını düşündü ancak sonra Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın Thodex skandalının perde arkasını yazdığı haberine göre 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan’da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex’de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.

THODEX'TA İLK İŞARET 19 NİSAN'DA VERİLMİŞ

Thodex skandalının ilk işareti 19 Nisan Pazartesi günü verilmiş. Thodex'tan 19 Nisan’da Dogecoin işlmelerimni durduran “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusu yapıldı.

Bu duyurunun hemen ardından 20 Nisan’da da “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklaması geldi.

Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla şu son açıklama yapıldı: “İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”

Kullanıcıların şikayetleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Thodex ve kurucusu Fatih Faruk Özer hakkında soruşturma başlatıldı.

THODEX SORUŞTURMASINDA 62 GÖZALTI

Şirketin Kadıköy'deki merkezinin bulunduğu Nida Kule'nin 16. katında kimsenin olmadığı, çalışanların bir süredir pandemi gerekçesiyle evden çalıştığı öğrenildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Thodex’in Kadıköy’deki merkezinde aramaları sürdürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine dün Thodex’in Kadıköy’deki merkezinde arama yapan siber polisi, 20 Nisan’da Arnavutluk’un başkenti Tiran’a kaçtığı iddia edilen borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer’in şirketiyle irtibatlı 78 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyet ekipleri, Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheliden 62’sini yakalayarak gözaltına aldı.

FATİH FARUK ÖZER'E KIRMIZI BÜLTEN

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için hazırlanan evraklar Adalet Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanlığı, Faruk Fatih Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.