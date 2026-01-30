Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Böyle bir galibiyet çok önemliydi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Böyle bir galibiyet çok önemliydi

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 23:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Böyle bir galibiyet çok önemliydi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, moralleri açısından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Reis, "Bugün aslında gösterdiğimiz performans en iyi performansımız diyemem. Takım halinde zor bir dönemden geçiyorduk, son haftalarda galip gelemedik. Bunun üzerimizde oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncular önceki haftalarda yeteri kadar süre alamadığından zamana ihtiyaçları vardı. Bu maç çok önemliydi. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İkinci yarı kontrol biraz daha elimizdeydi." diye konuştu.

        REKLAM

        İlk yarıda iyi performans göstermediklerini dile getiren Reis, "İkinci yarı işleri daha doğru şekilde yaptık ve kontrolü elimize aldık. Çok net 2 gol pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Gol son dakikada geldi, böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

        Transfere ilişkin soruya ise Reis, şu yanıtı verdi:

        "Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum zaten 3 transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncuların sakatlığını atlatıp tekrar takıma katılmasından mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da atlatır. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlanınca tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

        Reis, Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullanarak, sözlerini tamamladı:

        "Emre hocayı maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Açıkçası ne oldu tam olarak anlayamadım. Diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek ne görevim ne mantalitem. Olanlar karşısında biraz şaşırdım. Hakem gelip benimle konuştu ama ben kendine bir şey yapmadığımı, konuyu anlamakta güçlük çektiğimi söyledim. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Dil problemi sebebiyle kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ve Emre hoca yanlış anlamış olabilir. Zaten 3 sarı kartım var, daha çok dikkat etmeliyim. Geçen sene de 3 kartla tamamlamıştım. 4'ü görmeme adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Buzağıya otomobil bagajında serum takıldı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde rahatsızlanınca sahibi tarafından veterinere getirilen 5 günlük buzağıya otomobilin bagajında serum tedavisi uygulandı. Serumun ardından ayağa kalkan buzağı, sahibini sevindirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık