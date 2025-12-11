Habertürk
        Thomas Reis: İkinci yarıyı böyle oynarsanız kazanamazsınız - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: İkinci yarıyı böyle oynarsanız kazanamazsınız

        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi'nde 2-1 yenildikleri AEK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarıyı böyle oynarsanız kazanamazsınız" dedi.

        Giriş: 11.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:25
        "İkinci yarıyı böyle oynarsanız kazanamazsınız"
        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Yunan ekibi AEK'e 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İKİNCİ YARIYI BÖYLE OYNARSANIZ KAZANAMAZSINIZ"

        Takımın ikinci yarıdaki performansından memnun olmayan Reis, "İkinci yarısını böyle oynadığınız bir maçı kazanamazsınız. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik, 2. golü atamadık. Soyunma odasında aynı oynama şeklini devam ettirelim dedik ama birçok aksiyonda geç kaldık. Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Samsunspor'un transfer gündemine dair yanıt veren Alman teknik adam "Transfer çalışmalarıyla alakalı olarak çalışmamız, kararlar vermemiz gerekiyor. Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz." dedi.

