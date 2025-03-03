Thomas Reis: Takımımız inancını kaydetmedi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

"TAKIMIMIZ İNANCINI KAYBETMEDİ"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Göztepe ile ilk yarıda evimizde oynadığımız maça benzer bir maç oldu. İlk yarıda kendi oyunumuzdan uzak performans gösterdik. Rakibimiz gibi uzun toplar tercih ettik. Göztepe önde baskı kurdu ve istediğimiz oyunu bize oynatmadı. İlk yarıda net 2 pozisyona girdiler, bizim girdiğimiz net 1 pozisyon vardı. İlk yarının son dakikasında istemediğimiz bir gol yedik. Soyunma odasında oyuncularıma daha fazla özgüvenli oynamaları gerektiğini söyledim. İkinci yarıda ne yazık ki kendi hatamızdan yediğimiz bir gol geldi. Yine de takımımız inancını kaybetmedi. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptık. Geriden geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.