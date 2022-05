'Three Thousand Years of Longing' Cannes'da: Zerrin Tekindor...

George Miller'ın, "Mad Max: Fury Road"dan bu yana ilk yönetmenlik çalışması olan "Three Thousand Years of Longing"ın (Üç Bin Yıllık Özlem) promiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

George Miller

Zerrin Tekindor, Ece Yüksel, Burcu Gölgedar ve Erdil Yaşaroğlu gibi isimlerin de rol aldığı yapımın gösteriminden önce oyuncular kırmızı halıda poz verdi. Bazı sahneleri İstanbul'da çekilen filmin, 31 Ağustos'ta ABD'de vizyona girmesi bekleniyor.

Zerrin Tekindor, Ece Yüksel, Burcu Gölgedar, Erdil Yaşaroğlu

FİLMİN KONUSU

İngiliz yazar A. S. Byatt'ın 1994 tarihli “The Djinn in the Nightingale's Eye” adlı kısa öyküsünden uyarlanan “Three Thousand Years of Longing”de Tilda Swinton, bir kavanoza hapsedilmiş bir Djinn (Idris Elba) ile karşılaşan parlak bir bilgin Alithea rolünde.

İstanbul'da bir otel odasında uzun bir sohbet sırasında Djinn, Alithea'nın özgürlüğünü kazanmasına yardım etmesi halinde üç dileğini yerine getirmek için onunla bir anlaşma yapar. Alithea'nın dilekleri, zaman içinde yirmi yıl atlamayla sonuçlanır, bu arada birbirleri için beklenmedik duygular gelişir.