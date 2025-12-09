Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.163,09 %-0,24
        DOLAR 42,5813 %0,02
        EURO 49,6235 %0,11
        GRAM ALTIN 5.756,62 %0,34
        FAİZ 38,29 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 80,09 %0,65
        BITCOIN 90.209,00 %-1,23
        GBP/TRY 56,8053 %0,10
        EUR/USD 1,1645 %0,07
        BRENT 62,69 %0,32
        ÇEYREK ALTIN 9.412,07 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY 11 ayda 85.3 milyon yolcuya hizmet verdi - İş-Yaşam Haberleri

        THY 11 ayda 85.3 milyon yolcuya hizmet verdi

        Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılı Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilere göre 85 milyon 331 bin 654 yolcuya hizmet verdi. Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 513 oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 ayda 85.3 milyon yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        THY 2025 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık uçuş verileriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yayımladı. Yayımlanan verilere göre THY kasım ayında hariç toplam 7 milyon 314 bin 903 yolcu taşırken, yolcu doluluk oranı yüzde 84,5 oldu. Söz konusu ayda iç hatlarda 2 milyon 450 bin 943, dış hatlarda ise 4 milyon 971 bin 881 yolcuya hizmet verildi.

        THY’nin Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık yolcu verilerine göre ise toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla 8,4 artarak 85 milyon 331 bin 654 oldu. Havayolu şirketi söz konusu dönemde iç hatlarda 29 milyon 579 bin 993, dış hatlarda ise 55 milyon 751 bin 661 yolcuya hizmet verdi. THY ayrıca açıklanan verilerin tarifeli ve ilave seferlerin kapsadığını, hac ve özel kira seferlerinin rakamlarının eklenmediğini de bildirdi.

        ORTA DOĞU UÇUŞLARINDA YÜZDE 37 ARTIŞ

        Kasım ayında THY’nin dış hat uçuş bölgelerinde yolcu sayıların da artış gözlemlendi. Bu ayda THY, Orta Doğu uçuşlarında 776 bin 475, Avrupa uçuşlarında 2 milyon 387 bin 890, Uzak Doğu uçuşlarında 815 bin 894, Kuzey Amerika uçuşlarında 351 bin 632, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında 93 bin 219 ve Afrika uçuşlarında ise 446 bin 370 yolcuya hizmet verildi. Yolcu sayısında en çok artış geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 ile Orta Doğu uçuşlarında oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?