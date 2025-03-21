AVRUPA'DA 866. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.