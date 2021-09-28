Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu 30 Eylül Perşembe günü başlayacak.

İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, organizasyonda 13'er kez şampiyonluk elde ederek bu alanda liderliği paylaştı.

İspanya takımları, son olarak 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile bu sevinci yaşadı. İtalya ekiplerinin ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasreti sürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, o yıldan bu yana mutlu sona ulaşamıyor.

TÜRKİYE'NİN İKİ KUPASI VAR

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'le birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes ise tarihi zaferi geçen sezon yaşattı. Ergin Ataman'ın öğrencileri Almanya'nın Köln şehrinde önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı yenerek kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

YUNANİSTAN TEMSİLCİLERİ 9 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos 6 kez, Olympiakos ise 3 defa organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

RUSYA'NIN 8 KUPASI VAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Rusya takımlarının ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, son olarak 2018-2019'da mutlu sona ulaştı.

THY Avrupa Ligi'nde 6 kez kupayı kazanan İsrail ekiplerinin de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

Ülke Şampiyonluk İspanya 13 İtalya 13 Yunanistan 9 Rusya 8 İsrail 6 Hırvatistan 5 Letonya 3 Türkiye 2 Gürcistan 1 Bosna Hersek 1 Sırbistan 1 Fransa 1 Litvanya 1

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.