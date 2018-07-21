Türk Hava Yolları ( THY), kabin memuru adaylarını zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyor. 325 uçaktan oluşan dev filosuyla dünyada 304 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY, kabin memuru adaylarına için eğitimleri boyunca, uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuz koşula karşı kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor. Dünya standartlarında yaptığı yeni eğitim binasında kendi kabin memurlarını yetiştiren THY, bunun dışında birçok yerli ve yabancı havayolu şirkete de hizmet veriyor. Kabin memuru adaylarının geçtiği zorlu süreci, İhlas Haber Ajansı yerinde görüntüledi.
İKİ AYLIK KAPSAMLI EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR
İHA'da yer alan habere göre; Kabin memuru adaylarının eğitimi yaklaşık iki ay sürerken adaylar, eğitimlerin sonunda sınava tabi tutuluyor. Bu sınavda başarısız olan Kabin memuru adayları, belli bir çalışmanın ardından yeniden sınava giriyor. Sınavlardan başarıyla geçemeyen kabin memuru adayları ise işe alınmıyor.
Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye’nin kartviziti. Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayoluyuz. Şu an Türk Hava Yolları’nda 10 bin 500 kabin memuru var. Yılsonuna kadar bu sayı 11 bin 500 olacak. Kabin memurları uçakta karşılaşa bilecekleri acil durumlar için eğitim alıyorlar. Kendilerini buna zihnen ve bedenen hazırlarlar. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki, yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz. Türk Hava yolarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz. En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor” dedi.
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