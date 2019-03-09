4 | 24

Rekabette THY’yi üstün kılan business class uçuşlar şüphesiz diğer havayollarını kıskandırıyor. Ancak hem THY’nin hem diğer havayollarının business class uçuşlarını aynı kabin içinde olan ekonomi yolcuları da meraka ediyor, kıskanıyor. Bazen bana da yolcular sorduğu oluyor; Business class ile ekonomi arasında koltuk ve yemekten farklı ne var?