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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den 4 Boeing 777 kargo uçağı siparişi daha - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti

        Boeing, Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel hava kargo pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek olan dört 777 kargo uçağı siparişini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:26
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        THY'den 4 Boeing 777 kargo uçağı siparişi daha
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        THY’nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY’nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, kargo filosunu genişletmeye yönelik bu yeni yatırımlarının, hava kargo hizmetleri için artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

        Türk, "Boeing 777 kargo uçaklarının filomuza katılması operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşmaya yönelik stratejik vizyonumuzun da önemli bir adımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Boeing Avrasya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Righi de Boeing 777 kargo uçaklarının şirketin filosuna dahil olmasıyla birlikte, THY’nin kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten ve THY ile uzun yıllara dayanan ortaklıklarını sürdürmekten gurur duyduklarını ifade ederek, "777 kargo uçağının yük taşıma kapasitesi, menzil ve esneklik kabiliyetleri ile THY’nin operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü düzeyde müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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