THY'den 4 Boeing 777 kargo uçağı siparişi daha

THY’nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY’nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, kargo filosunu genişletmeye yönelik bu yeni yatırımlarının, hava kargo hizmetleri için artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirtti.