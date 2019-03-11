Türk Hava Yolları, sosyal medyada ve internetteki çeşitli yayın organlarında şirketin Katar'a satılacağı ya da ortak edileceğine dair iddiaları yalanladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin satılacağına dair iddiaları kesin bir dille yalanlarken, gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Üstün, açıklamasında "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.