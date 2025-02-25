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        Haberler Gündem THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

        THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

        Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:06
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        Üniversitelilere yarı zamanlı iş imkanı
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        THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.

        Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

        Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

        Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

        Başvurular, THY'nin internet sitesinden 29 Mart'a kadar yapılabilecek.

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        #thy
        #yarı zamanlı iş
        #haberler
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