Sosyal medya üzerinden 'oltalama' diye nitelendirilen phishing yöntemleriyle dolandırıcılara karşı yolcuları uyaran Türk Hava Yolları ( THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter vasıtasıyla önemli bilgiler verdi.

Üstün, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"HERKESE BEDAVA 2 BİLET VERİYORUZ" ALDATMACASINA KANMAYIN

Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmişti...

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 8, 2019



THY'NİN RESMİ WEB SİTESİ HARİCİNDEKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT!

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 8, 2019

Üstün ayrıca, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi haricinde yapılan duyurulara itibar edilmemesini isteyerek mesajında şu bilgileri verdi:

Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.