Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, afet bölgesinde bin konutluk mahalle kuracaklarını açıkladı. 1000 depremzedeye THY bünyesinde iş imkanı sunulacak. Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından "THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" soruları akıllara geldi. İşte, THY 1000 depremzede iş başvuru şartları hakkında merak edilenler...