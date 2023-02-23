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THY açıkladı: 1000 depremzedeye iş imkanı sunulacak! THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremden etkilenen 1000 aileden birer kişiye iş imkanı sağlayacağını açıkladı. THY'nin açıklamasının ardından THY depremzede 1000 personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. İşte, THY 1000 depremzede iş başvurusu detayları...

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  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, afet bölgesinde bin konutluk mahalle kuracaklarını açıkladı. 1000 depremzedeye THY bünyesinde iş imkanı sunulacak. Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından "THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?" soruları akıllara geldi. İşte, THY 1000 depremzede iş başvuru şartları hakkında merak edilenler...
  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    THY BAŞKANI BOLAT'TAN AÇIKLAMA: 1000 KONUT YAPILACAK!

    Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabı üzerinden, “Türk Hava Yolları olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk Türk Hava Yolları Mahallesi projesi için çalışmalara devam ediyoruz. 
  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    DEPREMZEDELERE THY'DE İŞ İMKANI!

    75 milyon dolarlık bu bağışımızın yanında yeni bir proje müjdesi vermek istiyorum. Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve İştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız.
  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    DEPREMZEDELERE ÖNCELİK VERİLECEK

    Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz.
  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    ÜÇ AY ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLECEK

    Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da üç ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz" ifadelerini paylaştı.
  • THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

    THY DEPREMZEDE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

    THY depremzede 1000 personel alımı detayları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler aktarıldığında haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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