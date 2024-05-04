THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tamamlandı! Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tamamlandı. Saat 10.00'da başlayan kura 13.38'de sona erdi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekimi sonrası 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin asil ve yedek ev sahipleri belli oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuçları nihai liste ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tamamlandı! Toplamda 10 etaba sahip projenin ilk iki etabı bugün sahiplerini buldu. Projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere üç farklı daire tipi yer alıyor. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi sonuçları ile asil ve yedek ev sahibi listesi ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, detaylar...
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi yani bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş, saat 10.00'da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak başladı ve saat 13.38 itibarıyla kura çekimi tamamlandı.
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleşti.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI TAMAMLANDI
Bugün saat 10.00'da başlayan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi saat 13.38'd tamamlandı.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tamamlandı ancak nihai liste; asil ve yedek ev sahipleri gün içerisinde Emlak Konut'un sitesinde yayınlanacak.
Emlak Konut, nihai listeyi yayınladığında haberimize ekleyeceğiz. O zamana kadar bazı ev sahipleri canlı yayında belli oldu.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY'DE NELER VAR?
İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy, yaklaşık bir milyon metrekare'dir.
Proje genelinde 12.456 adet konut , 441 adet ticari ünite olmak üzere toplam 12.897 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlanmıştır. Daire tipleri;1+1, 2+1, 3+1’dir.
Proje kapsamında 1 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 ortaöğretim okulu ve 2 cami bulunmaktadır. Proje alanında yer alan park ve yeşil alanlar yaklaşık 343.000 m²‘dir. Ayrıca peyzaj ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra açık/ yarı açık otoparklar yer almaktadır.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ 1+1, 2+1 VE 3+1 DAİRE FİYATLARI
Emlak Konut tarafınan açıklanan rakama göre; daire fiyatları, 3 milyon 370 bin TL ile 7 milyon 700 bin TL arasında değişiyor.
SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK
İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini belirten Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şunları kaydetti:
“Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz.
Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik.”
THY EMLAK KONUT ARVANUTKÖY PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını ifade eden Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK!
“Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi” ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Emlak Konut, erişilebilir satış şartları politikasını Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinde de uygulamaya devam ediyor.
Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere "emlakkonut.com.tr" adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabilecek.